Сообщается, что в Симферополь подается вода из подземных источников.

Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на восемь дней, поэтому в Симферополь подается вода из подземных источников.

Читайте такжеОкупанты решили оставить Евпаторию без горячей воды до конца годаОб этом сообщил глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишут РИА Новости.

По его словам, на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

"У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", - сказал Баженов.

Как сообщалось ранее, глубина засухи, которая пришла в оккупированный Крым, превзошла все ожидания. Воды в водохранилищах осталось крайне мало.

Ситуация с водой в Крыму:

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Автор: УНИАН