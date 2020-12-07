Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на восемь дней, поэтому в Симферополь подается вода из подземных источников.
Читайте такжеОкупанты решили оставить Евпаторию без горячей воды до конца годаОб этом сообщил глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишут РИА Новости.
По его словам, на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.
"У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", - сказал Баженов.
Как сообщалось ранее, глубина засухи, которая пришла в оккупированный Крым, превзошла все ожидания. Воды в водохранилищах осталось крайне мало.
Ситуация с водой в Крыму:
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.
В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.
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