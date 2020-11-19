Глубина засухи, которая пришла в оккупированный Крым, превзошла все ожидания. Воды в водохранилищах осталось крайне мало.
Читайте такжеУкраина готова развернуть гуманитарные лагеря у границы с Крымом из-за COVID-19Об этом в эфире "Радио Крым" заявил Директор по производству ГУП РК "Вода Крыма" Игорь Данилович.
"Глубина засухи, которая постигла наш Крым, она превзошла все ожидания. Здесь и мы – организация, которая эксплуатирует эти сети, и наука, и всё население Симферополя, все, конечно, не ожидали, что настолько будет засуха", - сказал он.
На сегодня основными источниками водоснабжения Симферополя являются Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища.
"Сегодня при проектном объёме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4, 900. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,900 проектный объём. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических", - сообщил Данилович.
Ситуация с водой в Крыму
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.
В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.
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