Большая пробка тянется от Житомирского шоссе к центру города через проспект Победы.

По состоянию на 8 утра 19 апреля ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.

Читайте такжеПодземные укрытия Киева: как найти, адрес бомбоубежищ (карта)По данным сервиса Google Maps, пробки тянутся по Дарницкому мосту, мосту Патона, Метро, по Броварскому проспекту, проспекту Романа Шухевича.

Кроме того, на левом берегу среди прочего сложно проехать по улицам Братиславской, Миропольской, проспектам Соборности и Николая Бажана.

На правом берегу наблюдается осложнение движения, в частности, на проспектах Победы, Любомира Гузова, Голосеевском, Героев Сталинграда, улицах Гарматной, Нежинской, Николая Голего, Вадима Гетьмана, Татьяны Яблонской, Борщаговской, Народного Ополчения, Семена Скляренко, Марка Вовчка, Стеценко, Набережном шоссе.

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Автор: Катерина Комолова