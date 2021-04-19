По состоянию на 8 утра 19 апреля ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.
Читайте такжеПодземные укрытия Киева: как найти, адрес бомбоубежищ (карта)По данным сервиса Google Maps, пробки тянутся по Дарницкому мосту, мосту Патона, Метро, по Броварскому проспекту, проспекту Романа Шухевича.
Кроме того, на левом берегу среди прочего сложно проехать по улицам Братиславской, Миропольской, проспектам Соборности и Николая Бажана.
На правом берегу наблюдается осложнение движения, в частности, на проспектах Победы, Любомира Гузова, Голосеевском, Героев Сталинграда, улицах Гарматной, Нежинской, Николая Голего, Вадима Гетьмана, Татьяны Яблонской, Борщаговской, Народного Ополчения, Семена Скляренко, Марка Вовчка, Стеценко, Набережном шоссе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве задержали банду "курьеров", которые ломали лифты в домах (фото, видео)
- В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину возле пешеходного перехода (фото)
- В Киеве на Подоле в разных местах две машины провалились под асфальт (фото, видео)
- Ночью в Киеве зарезали парня (фото, видео)
- В киевской многоэтажке обвалились балконы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram