В пятницу вечером, 18 декабря, в Киеве наблюдаются пробки почти во всех направлениях из центра.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Наибольшие препятствия для водителей по состоянию на 15:40 образовались на Крещатике с выездом к Набережному шоссе, Бассейной, проспекте Победы, Большой Васильковской, Саксаганского, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской, Михайловской, Сечевых Стрельцов, Владимирском спуске, Вячеслава Черновола.
Движение фактически "стоит" на одной из полос Набережного шоссе и на объездном пути бульвара Дружбы народов.
Большие пробки наблюдаются по Саперно-Слободской в районе Выдубичи, на перекрестке в сторону Южного моста.
Движение автомобилей замедлено по одну сторону пути на мосту Патона – к Березнякам. "Покраснел" Северный мост с выездом к проспекту Степана Бандеры – с не меньшими "тянучками". В районе Куреневского парка транспорт почти остановился.
На трассе в сторону Теремков тоже немалые пробки, на одном из участков ремонтируют дорогу.
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