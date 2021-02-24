Призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре. В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)», - говорится в документе.

Согласно указу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года.

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Отмечается, что призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников и доли военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться.

Кто не подлежит призыву и кому предоставляется отсрочка

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не будут подлежать призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в заведениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в заведениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в заведениях профессионального предвысшего и/или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в заведениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

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Также, согласно части 15 статьи 17 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в случаях, не предусмотренных настоящим законом, отсрочка от призыва может быть предоставлена ​​призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года «О неотложных мерах по защите Украины и укреплении ее обороноспособности», введенного в действие указом президента Украины от 24 сентября 2014 года № 744, призванные в Вооруженные силы Украины и других военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

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Автор: Юлия Янкевич