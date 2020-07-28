Весенний призыв в Львовской области завершили на неделю раньше

В общем в армию призвали во Львовской области 730 мужчин. 165 получили отсрочки из-за учебы.

Во Львовской области завершился весенний призыв. В этом году из-за пандемии он начался не в апреле, как обычно, а в мае и должен был длиться до конца июля. Впрочем, как отчитались военные, с задачей справились быстрее, поэтому призыв завершился на неделю раньше.

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«Прогнозировали, что этот призыв будет тяжелый в условиях пандемии. Но хочется сказать, что такого легкого призыва, как сейчас, у нас уже не было давно. Этот призыв характерен и тем, что пришло много юношей от 18 до 20 лет, действительно изъявили сами желание прийти служить, никого насильно не тянули», — рассказал военный комиссар Львовщины полковник Александр Тищенко, передает zaxid.net.

В общем в армию призвали на Львовщине 730 мужчин. 165 получили отсрочки из-за учебы. Из всех призывников проходить воинскую службу в ВСУ ушло 405 человек, в Нацгвардию — 252, еще 48 — в Государственную пограничную службу и 25 — в Госслужбу специального транспорта.

«Эта призывная кампания в первую очередь характеризовалась призывом во время коронавируса. То есть это дополнительный финансовый ресурс на доставку призывников, это дополнительный финансовый ресурс на проведение соответствующих тестирований, это дополнительный ресурс на реализацию вообще призывной кампании», — отметил председатель областной призывной комиссии Тарас Грень.

Всем призывникам проводили ИФА-тестирования. Положительные результаты оказались у 30 человек. Впрочем ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус у 20 призывников.

Лучше всего с поставленными целями справились в Городокском, Жовковском, Жидачевском, Николаевском, Стрыйском, Самборском, Турковском районах. Проблемным из-за недобора призывников оказались в Яворовском районе и Львове.

Все призывники будут проходить службу на мирной территории, в пределах Львовской области, а также в Киеве, Полтаве, Одессе.

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