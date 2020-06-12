В Киеве летом в армию призовут 600 человек

Для прохождения службы в рядах ВСУ будут призваны 392 человека, в Нацгвардию - 150, в Государственную пограничную службу – 35, и в Государственную специальную службу транспорта - 23.

Военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин заявил, что в Киеве среди почти 66 тыс. граждан призывного возраста в июне-июле на военную службу призовут 600 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга. «Плановое задание для призыва на срочную военную службу для Киева составляет 600 граждан, из которых 392 человека - для прохождения службы в рядах ВСУ, 150 человек - это Нацгвардия, 35 человек - Государственная пограничная служба, и 23 гражданина будут призваны в Государственную специальную службу транспорта », - заявил Клявлин.

По словам военного комиссара, всех призывников, которые будут призваны призывной комиссией, направят для прохождения подготовки в соответствующие учебные центры.

Клявлин отметил, что расходы, предусмотренные на одного призывника, составляют более 4,2 тыс. грн, которые будут выплачены призывнику и будут зачислены на его лицевой счет в день отправки в учебные воинские части.

Он отметил, что во время действия особого периода за военнослужащим сохраняется рабочее место и средняя заработная плата при условии официального трудоустройства гражданина до призыва.

«Согласно нашим статистическим данным призыву на военную службу в Киеве подлежат 65 тыс. 984 человека, из них 12 тыс. 851 - это граждане, которые не достигли 20-летнего возраста и призываются в ряды ВСУ с их согласия, 53 тыс. 133 гражданина - это призывники в возрасте от 20 до 27 лет», - отметил Клявлин.

Военный комиссар отметил, что как и в прошлые годы в Киеве очень большой процент неявки призывников по повесткам. «У нас цифра эта, как и в прошлом году, составляет - 34 тыс. человек», - добавил он.

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