На торжественную церемонию приглашаются председатели Верховного суда, Совета судей, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил порядок принятия присяги судьи лицом, назначенным на должность судьи.

Об этом говорится в указе главы государства №88/2021 от 4 марта.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО по двойному гражданствуВ частности, президент постановил утвердить соответствующий порядок с целью реализации требований закона "О судоустройстве и статусе судей" относительно принятия присяги судьи.

В новом порядке указано, что "лицо, назначенное на должность судьи, приносит присягу судьи в присутствии президента Украины во время торжественной церемонии, которая проводится в помещении, где установлен государственный Герб Украины и Государственный Флаг Украины".

Также на торжественную церемонию принятия присяги судьи приглашаются председатель Верховного суда, председатель Совета судей Украины, председатель Высшего совета правосудия и председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а собственно церемония начинается исполнением государственного гимна Украины.

"Присягу судьи, текст которой определен законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", зачитывает лицо, назначенное на должность судьи, а в случае принесения присяги судьи несколькими лицами, назначенными на должность судьи, — старшее из них по возрасту лицо", — говорится в документе.

Затем текст присяги подписывается судьей с указанием даты ее составления, и после принесения присяги судьи президент Украины или по его поручению другое лицо вручает удостоверение судьи.

Указ президента от 6 апреля 2011 года "О Порядке принесения присяги судьи лицом, впервые назначенным на должность профессионального судьи" (№ 380) и указ президента от 2 августа 2013 года "О внесении изменения в пункт 2 Порядка принесения присяги судьи лицом, впервые назначенным на должность профессионального судьи" (№ 417) признаны недействительными.

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Автор: Виталий Саенко