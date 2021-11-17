При пересечении государственной границы родители могут воспользоваться приложением "Дія", чтобы показать свидетельство о рождении своих детей, которым не исполнилось 16 лет, и таким образом подтвердить отцовство.

Взрослые при пересечении государственной границы могут подтверждать отцовство для своих несовершеннолетних детей через приложение "Дія".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк.

По его словам, при пересечении государственной границы родители могут воспользоваться приложением "Дія", чтобы показать свидетельство о рождении своих детей, которым не исполнилось 16 лет, и таким образом подтвердить отцовство.

"Мы подтверждаем эту информацию и говорим, что да, для подтверждения, что это их ребенок, можно воспользоваться этим приложением и показать документы родителей, подтверждающие их отцовство", - сказал Лысюк.

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В то же время, от отметил, что загранпаспорт в приложении "Дія" не действует при пересечении госграницы.

"Для пересечения государственной границы загранпаспорт в "Дії" не является действительным. Нужен подлинный документ, который пограничник возьмет в руки, проверит, осуществит идентификацию, проверит по соответствующим базам и осуществит пропуск", - сказал Лысюк.

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Автор: Виталий Саенко