Сепаратист Константин Бедовой по прозвищу Костя Калоша сбежал из Украины и продолжает подрывную деятельность против государства. Об этом написал президент Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко.

Весной 2022 года во время активных боевых действий за Киевскую область Калоша, которому российские оккупанты обещали "должность" гауляйтера Белогородки, водил российские колонны вглубь территорий, сдавал им позиции и патриотов, рекрутировал людей на службу врагу.

"Когда оккупанты получили по зубам, Калоши и след простудил. Трус смылся в Молдову (почему не в Россию?), где продолжает отрабатывать российские рубли. Отдает приказы своим шавкам терроризировать семьи наших военных, координирует предателей, которые наводят российские ракеты на наши города", – написал Шевченко.

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Он напомнил, что Калоша всегда был "пророссийским чертом" еще со времен Партии регионов. Был помощником одиозного нардепа-регионала Валерия Бондика. С 1993 года вел "бизнес" со скандальными регионалами: земельным махинатором Игорем Борзилом и Сергеем Луцюком, который возглавлял Киево-Святошинскую РГА.

"Все трое - откровенные приспешники Партии регионов. Вместе они владели кублом в Ирпене, так называемым ночным клубом "Заир". Пожилые люди хорошо помнят, чем известна эта дыра и как в ней Калоша подсаживал молодежь на наркотики", – говорится в посте Шевченко.

Он считает, что в последние годы Калоша "скатился к низшей точке пресмыкающегося перед Кремлем". Весной 2022 года сепаратист даже просил у Путина российское гражданство и политическое убежище.

"Любовь к диктатору - это у них семейная с братом Михаилом Айзенштейном. А в случае Калоши, пожалуй, еще и следствие пагубного влияния наркотиков на психику. Дядя совсем Попаян", - написал глава ФБУ.

Он предупредил Калошу, что неадекватность не спасет его от ответственности: "не знаю, осмелится ли Калоша когда-нибудь снова поткнуться в Украину, но абсолютно уверен: покоя ему не будет нигде. Рано или поздно его достанут и заставят ответить за все. Калоша выбрал неправильную сторону. Он это уже понял, но боится признаться даже себе".

Напомним, уже во время полномасштабного вторжения России в Украину Костя Калоша уехал из Украины в Болгарию. Патриоты объявили на него "охоту": они уже посетили его в Варне и заставили срочно уехать в Молдову. Теперь он скрывается недалеко от Кишинева.

Калоша известен антиукраинскими высказываниями. В одном из интервью пропагандистскому российскому каналу НТВ рассказал, что "Америка захватила власть в Украине". Он также публично призвал к изменению конституционного строя в Украине и массовому выходу из украинского гражданства.