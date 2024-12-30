Правоохранительные органы и власть должны отреагировать на многочисленные случаи коррупции со стороны главы детективов БЭБ Ткачука, - волонтер

Только за последний год Ткачук успел стать фигурантом ряда скандалов, сообщает Георгий Тука.

Правоохранительные органы и власть должны отреагировать на многочисленные случаи коррупции со стороны руководителя главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука, заявил бизнесмен, волонтер, основатель и руководитель волонтерской группы и БФ "Народный тыл", экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время пресс-конференции.

По словам Туки, некоторые американские эксперты выражают беспокойство по поводу вопиющих случаев коррупции в Украине во время войны и того, как это повлияет на позицию Украины во время возможных мирных переговоров после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

"Американцы убеждены в том, что новая администрация Белого дома знает о коррупции, и эти знания будут использованы для давления на президента Зеленского, чтобы он согласился на условия, которые будут предложены", - сказал он.

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Тука отметил, что даже американские аналитики считают, что подписание любого вида мирного соглашения может привести к "взрыву" внутри страны, ведь у граждан внутри страны большой запрос на социальную справедливость, особенно в отношении коррупции, что демонстрируют различные социологические опросы.

"В качестве примера хочу привести конкретные обстоятельства в отношении конкретного лица. Речь будет идти о Бюро экономической безопасности, на которое были большие надежды, в частности в среде, которая была обеспокоена уровнем коррупции в государстве", - отметил Тука.

Тука отметил, что одним из довольно важных должностных лиц в составе БЭБ является Александр Ткачук, который руководит всеми детективами Бюро и фактически - всеми процессами БЭБ на моменте досудебного расследования.

"Этот человек за короткий промежуток времени успел попасть в целый ряд скандалов, которые при этом достаточно ярко освещались в медиа. Реакция со стороны власти и руководства БЭБ нулевая", - сказал он.

По словам Туки, сотрудники БЭБ умышленно и безосновательно блокируют вывоз украинского зерна за границу. Сухогрузы стоят в порту, и день такого простоя стоит предпринимателям от 10 тысяч долларов. При этом, как добавляет Тука, зернотрейдеры публично заявляли, что при блокировании грузов от них требуют взятку от 100 тысяч долларов.

"Об этом рассказывали и медиа, и председатель парламентской следственной комиссии, которая расследует эффективность БЭБ, Ярослав Железняк. По словам Железняка, действиями детективов в Одесском порту занимается непосредственно Ткачук. И если такое звучит, должна быть мгновенная реакция правоохранительных органов, которой нет. Речь идет о миллиардах гривен, которые пытаются положить в карман сотрудники БЭБ", - подчеркнул Георгий Тука.

Вторым эпизодом он назвал историю с Львовской табачной фабрикой, где штампуется нелегальная табачная продукция в больших количествах. Так, по словам Туки, недавно румынские пограничники арестовали груз этой фабрики на сумму около 7 млн евро, что является лишь одним случаем из многих.

"А когда следователи БЭБ посетили фабрику, от Ткачука поступили рекомендации притормозить следственные действия, и сейчас они приостановлены", - сказал волонтер.

Также вопросы вызывает и имущественное положение Ткачука: по словам Туки, в декларации чиновника БЭБ было обнаружено покупку в 2023 году квартиры в Киеве на Подоле оценочной стоимостью 117 тысяч долларов, которая была записана на его мать.

Другое возможное правонарушение - подделка документов на командировку за границу: как рассказал бизнесмен, во время заседания следственной комиссии выяснилось, что в 2023 году Ткачук выезжал в командировку за границу, однако в это же время он находился в отпуске за свой счет.

Еще один вопиющим случаем Тука назвал участие Ткачука в ДТП, в котором молодая женщина потеряла ноги, и при этом расследование до сих пор не было проведено.

"Причем он попал в ДТП на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит одесской фирме, деятельность которой связана с деятельностью Одесского порта. Прошло несколько месяцев, и никаких действий по расследованию не было", - подчеркнул волонтер.

Тука подчеркнул, что он описал несколько эпизодов, случившихся только за последний год.

Как писал УНИАН, руководитель главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук может быть уволен с должности после перезагрузки БЭБ, заявил заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Летом текущего года руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Украины Александр Ткачук, управляя автомобилем Тоуота Camry на Столичном Шоссе в г. Киеве, совершил наезд на женщину, в результате чего последняя получила ампутацию обеих ног. С течением почти полгода в рамках дела Ткачуку до сих пор не было сообщено о подозрении.