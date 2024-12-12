По его словам, основанием для увольнения Ткачука может быть решение суда относительно его вины в совершении резонансного ДТП, которое повлекло увечье одной из участниц.

Руководитель главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук может быть уволен с должности после перезагрузки БЭБ. На это рассчитывает заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, о чем он заявил в комментарии Liga.net.

По его словам, основанием для увольнения Ткачука может быть решение суда относительно его вины в совершении резонансного ДТП, которое повлекло увечье одной из участниц. Женщина осталась без обеих ног.

"Очень надеюсь, что уберут его и этих "реформаторов" в кавычках. Поводом для увольнения из БЭБ может быть приговор суда, но похоже, что это будет долго (рассмотрение уголовного дела по ДТП – ред.). Не выглядит так, что там все движется быстро", – отметил нардеп.

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По словам Железняка, он как заместитель председателя комитета согласовал закон, который должен перезагрузить БЭБ, и прогнозирует кадровые изменения после обновления Бюро.

"Сейчас будет новый глава БЭБ, комиссия из международников. И мне кажется, что многим людям, включая Ткачука, сохранить там свою должность не удастся", – заявил Железняк.

Напомним, в июле 2024 года руководитель Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук совершил ДТП, в результате которого одна из участниц получила травматическую ампутацию конечностей. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 5 месяцев, подозрение Ткачуку не объявлено, медицинская и автотехническая экспертизы не назначены. СМИ удалось выяснить, что автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился руководитель детективов БЭБ, не фигурирует в декларации Ткачука и принадлежит одесской компании "Элвикон", учредителем которого является сейшельский оффшор – КОМПАНИЯ "АВЕРС ИНТЕРТРЕЙД ЛТД". Эта же компания является учредителем и 100% владельцем ломбарда (ПО "ЛОМБАРД "АВЕРС ИНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНИИ "АВЕРС ИНТЕРТРЕЙД ЛТД" с регистрацией в оккупированном Мариуполе).

Кроме того, Ткачук фигурирует в нескольких скандалах, связанных с возможными коррупционными действиями и другими правонарушениями. В частности, его обвиняют в причастности к организации "зерновой схемы" в Одесской области, где сотрудники БЭБ, вероятно, в сговоре с таможенниками и зернотрейдерами, блокировали экспорт зерна, требуя взятки за разблокирование грузов.

Ткачука также обвиняют в препятствовании следственным действиям в отношении Львовской табачной фабрики, которую подозревают в производстве контрафактных сигарет. По сообщению Ярослава Железняка, БЭБовец блокировал расследование и пытался скрыть найденные доказательства, что могло способствовать дальнейшей деятельности нелегального производства.