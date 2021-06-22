Волошин ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok. Первой, кто сказал "да", оказалась маленькая девочка, гулявшая с мамой.

В сети выложили полное видео, на котором известный украинский блогер Александр Волошин дарит маленькой девочке iPhone 11, а потом силой забирает его.

Оказывается, блогер решил устроить "акцию невиданной щедрости" и якобы подарить новый смартфон за 20 тысяч гривень одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok. Первой, кто сказал "да", оказалась маленькая девочка, гулявшая с мамой.

Волошин вручил ребенку смартфон, обнялся с ним, а когда камера выключилась, попросил отдать гаджет обратно. Однако мама девочка попросила дочь не отдавать подарок и записала все на видео.

После скандала, аккаунты блогера были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь - даже его девушка, также известный блогер Анна Тринчер, забила тревогу.

На текущий момент комментариев по этому инциденту от Волошина не поступало.

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Автор: Денис Прядко