В сети выложили полное видео, на котором известный украинский блогер Александр Волошин дарит маленькой девочке iPhone 11, а потом силой забирает его.
Оказывается, блогер решил устроить "акцию невиданной щедрости" и якобы подарить новый смартфон за 20 тысяч гривень одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok. Первой, кто сказал "да", оказалась маленькая девочка, гулявшая с мамой.
Волошин вручил ребенку смартфон, обнялся с ним, а когда камера выключилась, попросил отдать гаджет обратно. Однако мама девочка попросила дочь не отдавать подарок и записала все на видео.
После скандала, аккаунты блогера были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь - даже его девушка, также известный блогер Анна Тринчер, забила тревогу.
На текущий момент комментариев по этому инциденту от Волошина не поступало.
Читайте такжеИзвестный украинский блогер оскандалился, отобрав у девочки подаренный iPhone (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Пила и употребляла наркотики: скандальная киевская блогерша снова отличилась (видео)
- Блогер-миллионник Татьяна Коряк: Хейтерам – низкий поклон. Если бы их не было, я не была бы интересна
- Одиозная пара "в цепях" в Харькове объявила о разрыве отношений
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram