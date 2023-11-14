Желание здесь и сейчас получить на 5-10 долларов больше поступлений в виде повышения государственных тарифов - это нонсенс, считает Станислав Зинченко.

Повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое инициирует Укрэнерго - решение несистемное и недальновидное, и в будущем оно приведет только к ухудшению состояния украинской экономики. Поэтому компания должна привлечь средства от международных финансовых учреждений вместо того, чтобы добивать бизнес. Об этом заявил эксперт, директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Мы - единственная страна, которая еще во время ковида поднимала налоги и тарифы два года подряд, пока другие страны стимулировали бизнес и потребление. Конечно, во время войны Украине нужно наполнять бюджет. Но этот бюджет наполняется эффективно и системно не повышением тарифов на перевозку или на передачу электроэнергии, а за счет поддержки производителей и экспортеров, которые два года войны работают, платят налоги, помогают армии и экспортируют", - подчеркнул Зинченко.

Он акцентировал: самое главное - это системный приток в Украину валютной выручки, потому что именно это держит нашу финансовую систему. А главным источником этой валютной выручки являются экспортеры, которые в нынешних условиях как никогда нуждаются в государственной поддержке.

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"Сегодняшнее желание здесь и сейчас получить на 5-10 долларов больше поступлений в виде повышения государственных тарифов, - это не эффективное и системное решение, это нонсенс. Нам необходимы долгосрочные экономические результаты. Но поднятие тарифов, увеличение бремени на бизнес, который едва выживает во время войны, - это не долгосрочная и стала экономическая стратегия", - подчеркнул Зинченко.

По его словам, отдельные вопросы также возникают к эффективности использования монополиями средств, которые они получают от постоянного повышения тарифов на свои услуги.

"Вопрос к эффективности использования поступлений остается открытым для каждого госпредприятия. Госпредприятия не имеют эффективной системы управления, такие же неэффективны и их операционные расходы. Именно поэтому им нужно в первую очередь искать собственные резервы для повышения эффективности", - отметил эксперт.

Он напомнил, что сейчас Укрэнерго - это одна из немногих украинских компаний, которой напрямую готовы помогать западные партнеры.

"Партнеры готовы помогать оборудованием, финансовыми вливаниями. Так пусть Укрэнерго лучше получает какие-то кредиты от ЕБРР, софинансирование от Международной финансовой корпорации или помощь Еврокомиссии, чем пытается добить тарифами, а это самое легкое всегда для них, - промышленность, которая еще работает", - резюмировал Зинченко.

Как известно, Укрэнерго выступило с инициативой повысить тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Эксперты энергетического рынка выступили против этого решения - ведь очередной рост тарифов усилит кризис во многих отраслях и в долгосрочной перспективе только ухудшит экономическую безопасность Украины.