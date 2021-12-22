Под защитой новой пожарной команды будут находиться жители семи сел и двух поселков / фото ГСЧС

Первая в Украине добровольная пожарная команда, в составе которой будут нести службу послушницы, заработала в Свято-Троицком женском Мотронинском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

Об этом ГСЧС сообщила на своей странице в Facebook.

"В новосозданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев - игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля. Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут находиться жители семи сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину, поскольку расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров", - говорится в сообщении.

Накануне добровольцы прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС
Фото ГСЧС

Ранее УНИАН рассказывал, как спасатель из Киева стал настоящим героем дня благодаря своему трогательному поступку. Во время эвакуации огнеборец выносил из горящего дома маленького ребенка и отдал ему свою кислородную маску.

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