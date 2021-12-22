На вызовы в девять населенных пунктов будут выезжать игуменья, две послушницы и два водителя.

Первая в Украине добровольная пожарная команда, в составе которой будут нести службу послушницы, заработала в Свято-Троицком женском Мотронинском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

Об этом ГСЧС сообщила на своей странице в Facebook.

"В новосозданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев - игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля. Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут находиться жители семи сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину, поскольку расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров", - говорится в сообщении.

Накануне добровольцы прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

Ранее УНИАН рассказывал, как спасатель из Киева стал настоящим героем дня благодаря своему трогательному поступку. Во время эвакуации огнеборец выносил из горящего дома маленького ребенка и отдал ему свою кислородную маску.

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