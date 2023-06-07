Гуманитарная ситуация на временно оккупированной левобережной части Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС крайне тяжелая, эвакуация провалена.
Об этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил в Facebook. Он отмечает, что съемки трогательных сюжетов российской стороной о спасении людей сделаны исключительно в пропагандистских целях. "То, что на самом деле там происходит - как картинки фильма ужасов", - подчеркнул чиновник.
Соболевский сообщил, что за сутки власти Херсонской области получили много обращений от людей с просьбой о спасении. "Все это отправлялось пока хоть как-то держалась связь, и люди уже делали это с крыш собственных домов", - добавил он.
По его словам, оккупационные "власти" эвакуацию людей не проводят, даже комендантский час не отменен. "Российские военные препятствуют гражданским спасать друг друга. Есть случаи, когда у волонтеров просят деньги за пропуск на затопленные территории и возможность своими лодками добраться до людей и спасти их", - отмечает Соболевский.
Чиновник добавил, что из-за российской оккупации левобережья Херсонской области, украинские органы власти не имеют доступа к этим территориям и не могут оказать гуманитарную помощь людям. "В этой ситуации требуется вмешательство международных организаций. Исключительно международные гуманитарные миссии могут спасти людей в этой трагедии рукотворного российского экоцида", - подчеркнул он.
Последствия подрыва Каховской дамбы - сегодня это стоит знать
Из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС вода затопила часть населенных пунктов Херсонской области. На территории области, которая освобождена от российских оккупантов, людей эвакуируют в безопасные места. К эвакуации, в частности, привлекли вездеходы украинского производства под названием "Богун".
В то же время есть уже немало видео с оккупированного левобережья Херсонской области, на которых заснято, как люди с крыш домов просят о помощи.