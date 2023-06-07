Оккупанты не эвакуируют людей и даже не отменили комендантский час, подчеркнул первый заместитель главы Херсонского облсовета.

Гуманитарная ситуация на временно оккупированной левобережной части Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС крайне тяжелая, эвакуация провалена.

Об этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил в Facebook. Он отмечает, что съемки трогательных сюжетов российской стороной о спасении людей сделаны исключительно в пропагандистских целях. "То, что на самом деле там происходит - как картинки фильма ужасов", - подчеркнул чиновник.

Соболевский сообщил, что за сутки власти Херсонской области получили много обращений от людей с просьбой о спасении. "Все это отправлялось пока хоть как-то держалась связь, и люди уже делали это с крыш собственных домов", - добавил он.

Видео дня

По его словам, оккупационные "власти" эвакуацию людей не проводят, даже комендантский час не отменен. "Российские военные препятствуют гражданским спасать друг друга. Есть случаи, когда у волонтеров просят деньги за пропуск на затопленные территории и возможность своими лодками добраться до людей и спасти их", - отмечает Соболевский.

Чиновник добавил, что из-за российской оккупации левобережья Херсонской области, украинские органы власти не имеют доступа к этим территориям и не могут оказать гуманитарную помощь людям. "В этой ситуации требуется вмешательство международных организаций. Исключительно международные гуманитарные миссии могут спасти людей в этой трагедии рукотворного российского экоцида", - подчеркнул он.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

Из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС вода затопила часть населенных пунктов Херсонской области. На территории области, которая освобождена от российских оккупантов, людей эвакуируют в безопасные места. К эвакуации, в частности, привлекли вездеходы украинского производства под названием "Богун".

В то же время есть уже немало видео с оккупированного левобережья Херсонской области, на которых заснято, как люди с крыш домов просят о помощи.

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