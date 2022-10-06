Каждый браслет создан из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 комбината Азовсталь.

Метинвест в пределах стального фронта совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24, Министерством цифровой трансформации и ювелирным домом SOVA выработали лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь". Она изготовлена из последней партии стали завода-крепости, завода-символа Азовстали в Мариуполе. Браслеты можно приобрести на портале United24. 100% дохода пойдет на закупку дронов в рамках проекта "Армия дронов".

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 комбината Азовсталь. Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012-м — новый саркофаг на ЧАЭС. В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал стан 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Это первый проект в реализации совместной инициативы фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы "Метинвест" по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств на поддержку Украины во время войны.

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"Сегодня наша сталь стала символом украинской несокрушимости. Группа Метинвест с первых дней войны помогает ВСУ: передает сталь для строительства оборонительных сооружений, производит бронежилеты и мобильные укрытия, закупает машины, тепловизоры и дроны.

Последняя довоенная партия стали Азовстали будет помогать защитникам Украины. Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбинат", - подчеркнул генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Слово "Азовсталь" из собственного названия завода превратилось в название общее-символ мужества и силы духа всего украинского народа, — говорит Михаил Федоров, вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. - Мы посвящаем этот проект самым стойким людям мира - ВСУ, а также каждому украинцу, который защищает свою землю. Благодаря вашим пожертвованиям через UNITED24 "Армия дронов" уже закупила для фронта почти тысячу БПЛА. "Символ несокрушимости" поможет усилить наших защитников новыми важными беспилотниками".

Презентация проекта состоялась возле самого большого флага Украины, рядом с которым разместили 17-метровую надпись "верю в ВСУ". Буквы, также сделанные из Азовстали, будут стоять здесь до 1 ноября.

С первого дня войны предприятия Ахметова предоставляют Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи. В рамках военной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линии для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.