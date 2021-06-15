Фактически для содержания заключенных в СИЗО функционирует только один корпус.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко осуществил проверку государственного учреждения «Херсонский следственный изолятор» и участков следственного изолятора в ГУ «Северная исправительная колония № 90» и ГУ «Дарьевская исправительная колония № 10».

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Так, были осмотрены коммунально-бытовые помещения и условия содержания заключенных и выяснилось, есть ли у них жалобы на насилие и жестокое обращение, на состояние обеспечения надлежащим питанием, оказания медпомощи. Кроме того, проведен личный прием заключенных.

Читайте также"Расходятся, как горячие пирожки": министр юстиции похвастался успешной продажей тюрьмы во ЛьвовеВ Херсонском СИЗО выявлены нарушения конституционных прав граждан относительно условий их содержания, необеспечения санитарных норм жилой площади на одного человека. Кроме того, админздания и режимный корпус находятся в аварийном состоянии.

"Фактически для содержания заключенных в СИЗО функционирует только один корпус. Эксплуатация режимных корпусов № 2 и № 3 была прекращена еще с 2014 года, поскольку они признаны аварийными, а заключенные переведены в Николаевский следственный изолятор, а также в участки следственного изолятора при ГУ «Северная исправительная колония № 90» и ГУ «Дарьевская исправительная колония № 10", - говорится в сообщении.

В режимном корпусе №1 пока держится 427 человек при лимите 277. То есть превышение нормы составляет 150 человек.

Дальнейшая эксплуатация админзданий и режимного корпуса № 1 СИЗО невозможны, что подтверждено в мае 2021 года обследованием эксперта.

По результатам проверки и в целях устранения выявленных нарушений, в том числе возможного прекращения эксплуатации учреждения, министру юстиции Украины внесен документ реагирования.

"Мы должны прекратить нарушение прав заключенных в Херсонском СИЗО, поэтому мной сегодня внесено указание министру юстиции с требованием немедленно решить вопрос о прекращении использования аварийных помещений и направлении заключенных в другие учреждения предварительного заключения", - отметил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

Так, заключенных можно перевести, в частности, в участки следственного изолятора при ГУ «Северная исправительная колония № 90», ГУ «Дарьевская исправительная колония № 10», Николаевский и Одесский следственные изоляторы.

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Автор: Григорий Бондарь