Лавров выдал очередное абсурдное заявление об Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "уважает" территориальную целостность Украины. Однако у Москвы есть свое "видение" этого.

Как попытался объяснить Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, РФ "уважает" территориальную целостность Украины "в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева".

"Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В Декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в Конституцию Украины", – сказал российский министр.

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При этом Москва нашла для себя "главные моменты" в Декларации независимости, и якобы только при соблюдении неких условий поддерживает целостность Украины.

"Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", – выдал Лавров.

Другие заявления РФ об Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена даже обсуждать какие-либо предложения по переговорам с Украиной, потому что Москву уже "обманули".

Ранее в России приказали не называть Владимира Зеленского президентом. Пока что СМИ запрещено писать это слово в заголовках, а позже хотят распространить такой запрет и на тексты.

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