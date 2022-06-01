Литва расположилась выше, чем Британия, а Польша заняла первую строчку.

Цивилизованный мир объединился вокруг Украины и создал антироссийскую коалицию. Множество стран оказывают Украине гуманитарную и милитарную поддержку.

Forbes проанализировал действия каждой страны с 24 февраля, и на основе 11 критериев определил список наиболее дружественных для Украины государств.

Четыре десятка стран существенно помогают Украине противостоять российской агрессии. Кто-то поставкой оружия, другие введением антироссийских санкций, часть помогает деньгами или высылает российских дипломатов.

В рейтинге учтены голосования на Генассамблее ООН за вывод российских войск, введение санкций против России и закрытия для нее воздушного пространства, признание Геноцида России/СССР против Украины, высылку российских дипломатов, включение Россией в список враждебных стран, участие в конференции в поддержку Украины на базе Рамштайн, объем помощи Украине по оценке Kiel Institute в денежном выражении и как часть от ВВП, а также визиты высших должностных лиц Украины с 24 февраля по 30 мая.

Правительство Грузии, несмотря на многотысячные демонстрации в поддержку Украины, не принимает мер против страны-агрессора. Поэтому в этот рейтинг Грузия не попала.

Максимальное количество баллов - 100. Страны, получившие более 40 баллов, можно считать дружественными (всего таких – 40).

Рейтинг

1. Польша - 97 баллов

С первых дней войны Польша сделала все, чтобы украинцы могли убежать от ужасов войны. Поток беженцев 6 и 7 марта превышал 140 000 в сутки, а в целом страна приняла 3,5 млн украинцев.

Формальности при пересечении границы были максимально упрощены, даже внутренний паспорт был необязателен. Польша декларирует готовность принять столько людей, сколько нужно. По оценке ООН, к декабрю 2022 года 4,3 млн украинцев поедут в Польшу, из них 2,6 млн найдут убежище в этой стране.

Польша спасает не только переселенцев. Страна оказала помощи более чем на $3 млрд, в том числе 200 танков Т-72, а Президент Дуда уже дважды посетил Киев.

2. США - 96 баллов

В апреле Конгресс США одобрил для Украины ленд-лиз на общую сумму 40 млрд долларов. Именно на американской военной базе в немецком Рамштайне состоялась историческая встреча, которая фактически сформировала новую коалицию в поддержку Украины.

3. Эстония - 95 баллов

Эстония - мировой лидер по удельной помощи Украине. Каждый гражданин страны потратил на это $200 государственных средств. А на митинг перед российским посольством 26 февраля пришло 2% населения страны.

4. Латвия - 94 балла

Латвия отдала на вооружение Украины треть оборонного бюджета (на 13 апреля). Часть помощи поступала до войны. Один из самолетов, который привез из Латвии зенитно-ракетные комплексы, боеприпасы и другие неназванные грузы, приземлился в Украине вечером 23 февраля. Дополнительно Рига передала Киеву 11 пассажирских автобусов.

5. Канада - 88 баллов

Канада стала первой страной, которая направила деньги - 1 млрд канадских долларов ($790 млн) в созданный МВФ Фонд поддержки. Страна традиционно поддерживает Украину благодаря мощной диаспоре, которая представлена в различных сферах. В частности, должность вице-премьера и министра финансов занимает Христя Фриланд. Страна также предоставила Украине 20 тысяч снарядов для гаубиц.

6. Литва - 88 баллов

Литва - традиционный партнер Украины в Европейском Союзе. Официальной помощью страна не ограничивается. В конце мая частная инициатива местного телеканала позволила собрать $5 млн на покупку беспилотника Bayraktar всего за несколько дней. На литовской почтовой марке в поддержку Украины изображены две обнимающиеся человеческие фигуры.

7. Великобритания - 88 баллов

Британия всегда была непоколебима в создании антироссийской коалиции и всячески поддерживает Украину на всех уровнях.

8. Словакия - 82 балла

Словакия оказывает большую поддержку в военном аспекте. Страна передала комплекс ПВО С-300, а также самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и тому подобное. По неподтвержденной информации, Словакия отдаст Украине истребители МиГ-29.

9. Чехия - 81 балл

Чехия поставляет Украине танки, БМП, реактивные системы залпового огня и ремонтирует нашу поломанную военную технику.

10. Португалия - 78 баллов

Португалия признала действия россиян в Украине геноцидом, а их премьер-министр посетил Киев после 24 февраля. Страна оказала финансовую поддержку в размере 250 млн евро, а также по неподтвержденной информации, передала противокорабельные ракеты Harpoon.

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