Преподаватель утверждает, что "такая методика выработана в Японии, человек должен обучаться с удовольствием".

Студенты первого курса Института компьютерных наук Национального университета «Львовская политехника» проходили контрольную работу по дискретной математике в программе, в которой после ответа на вопрос появлялось порнографическое изображение.

Читайте такжеАвтор перформанса с пенисом на избирательном участке в Беларуси переехал в КиевОб этом написала Наталья Кондратив на своей странице в Facebook.

По ее словам, преподаватель утверждает, что "такая методика выработана в Японии, человек должен учиться с удовольствием".

В комментариях выпускники пишут, что преподаватель Дмитрий Зербино дает возможность выбрать для контрольной нейтральные картинки. По их словам, смотреть порнографические изображения студентов не заставляют.

В онлайн-беседе со студентами преподаватель сообщает, что сам эти картинки не смотрит.

Один из студентов отвечает, что выбрал нейтральные картинки, но ему все равно выбивало порнографические. Преподаватель говорит, что не проверил их и исправит эту ошибку.

В ответ студент заявляет, что родители многих студентов недовольны таким методом обучения.

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Автор: УНИАН