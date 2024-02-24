По словам главы МИД, украинские дипломаты находятся в контакте как с республиканцами, так и с демократами.

Украина слышит много сигналов из США о предоставлении новой помощи Киеву - и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к принятию решений. Об этом в интервью Голосу Америки рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты находятся в контакте как с республиканцами, так и с демократами. При этом "демократы говорят, что проблема в республиканцах, а республиканцы – в демократах".

"Мы уважаем внутреннюю политику Соединенных Штатов, политика везде работает одинаково, но во всех разговорах с американскими политиками, которые не всегда приятные и милые разговоры, я говорю одну простую вещь: "Смотрите, каждый день, пока вы там играете во внутреннюю политику, из-за отсутствия вашего решения в Украине умирают люди. И если вы будете об этом помнить, думаю, это ускорит поиск внутриполитического компромисса", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что американские политики осознают цену, которую мы платим за их внутриполитические дебаты.

"Я не говорю, кто из них прав, а кто нет. Это их внутренняя политика, мы здесь ни при чем. Но если украинский солдат не получит необходимого оружия, это, в конце концов, запустит процессы, от которых пострадают интересы Америки и простых американцев. Поэтому лучше всего - это помочь украинскому солдату", - резюмировал глава МИД Украины.

Помощь США Украине - последние новости

12 февраля Сенат США поддержал законопроект с помощью для Украины на сумму более 60 млрд долларов.

При этом для его окончательного принятия требуется голосование Палаты представителей, которая ушла на каникулы до конца февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о помощи США. Он выразил надежду, что поддержка не "отпадет", и Вашингтон придерживается прагматичного подхода к защите безопасности мира, чтобы утвердить поддержку для Киева.

Впоследствии посол США в Украине Бриджит Бринк сделала заявление о помощи Вашингтона Украине. Она отметила, что Белый дом делает все возможное для ускорения оказания поддержки Киеву.

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