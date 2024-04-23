Каждый из нас хоть раз в жизни оказывался на поминальном обеде и был удивлен отсутствием ножей и вилок. На это есть простой ответ.

Поминки – очень важная часть ритуала прощания с ушедшим от нас человеком. К сожалению, каждый из нас сталкивается с этим скорбным моментом в той или иной степени.

Поминальный обед имеет свои правила, которые касаются также и сервировки стола. Все, кто хоть раз был на поминках, замечали, что столе всегда есть ложки, но, как правило, нет вилок и ножей.

УНИАН разбирался, почему на поминках едят только ложками.

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Почему на похоронах едят ложками – народные приметы

В день, когда хоронят усопшего, традиционно проводят обед, чтобы почтить память усопшего, вспомнить о его хороших делах и приятных историях жизни. Кроме того, принято говорить об умершем лишь хорошее.

В день похорон на стол кладут лишь ложки. У этой традиции есть несколько объяснений, но церковь напрямую не запрещает использовать другие столовые приборы.

Народная мудрость гласит, что нож на стол в день похорон не ставят, потому что душа может поскользнуться и упасть сразу в ад. Кроме того, вилка якобы напоминает хвост черта.

Также считается, что если резать и накалывать пищу во время поминального обеда, то можно навредить душе усопшего. Стоит отметить, что в древности тех, кто нарушает это правило, причисляли даже к помощникам самого Дьявола.

Почему на поминальном обеде едят ложками – простой ответ

Не только на обеде в день похорон не принято использовать вилки и ножи. На поминках на девять и сорок дней, а также полгода и год на столе можно найти лишь ложки. Это правило можно объяснить тем, что наши предки просто не имели других столовых приборов.

Есть еще одно логическое объяснение, связанное с жадностью. На поминках едят ложками, потому что ножами и вилками можно пораниться. К сожалению, не все могут забыть старые обиды и разногласия даже в такой скорбный момент. В связи с этим дабы избежать беды на стол не клали острые столовые приборы.

Ранее УНИАН писал, почему снимают шапку, когда кто-то умирает.

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