Исключение может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был действительно выдан принудительно.

Если украинцы добровольно получают паспорт страны-агрессора - это должно расцениваться как уголовное преступление. Исключение может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был действительно выдан принудительно.

Об этом "РБК-Украина" сказала вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Цель россиян очевидна - с помощью паспортов они хотят оправдывать нарушение международного права, вооруженную агрессию и незаконную оккупацию. Мы должны ответить четким правовым регулированием, по которому принудительная паспортизация и участие в ней будут квалифицироваться как военное преступление с последующим уголовным наказанием", - сказала она.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнул, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить на очередные действия Путина увеличением поставок оружия и ужесточением санкций против России.

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