Рестораны быстрого питания прекращают работу во время воздушной тревоги.

Во вторник, 25 апреля, в Днепре впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину открылись рестораны быстрого питания McDonald's.

В частности, начали работать заведения, которые находятся на Набережной Победы и на проспекте Гагарина, пишет "Информатор". По его данным, McDonald's в ЦУМе еще не возобновил работу.

Издание добавило, что открылись рестораны около 9 часов, а уже через несколько минут была объявлена воздушная тревога, и гостей попросили уйти в укрытие. Несмотря на то, что тревога была объявлена почти сразу же после открытия ресторанов, некоторые посетители успели забрать заказы.

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"Под заведениями образовались большие очереди посетителей и курьеров сервисов доставки еды. McDrive не работал", - отмечается в материале.

Работа McDonald's в Украине - что нужно знать

После того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину, рестораны McDonald's в нашей стране закрылись.

20 сентября в Киеве открылись три ресторана быстрого питания, которые работали только на доставку. После этого начался серьезный ажиотаж - у доставщиков было очень много работы. Позже в столице рестораны быстрого питания начали обслуживать гостей.

В конце марта текущего года McDonald's возобновил работу в Одессе.

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