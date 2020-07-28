Навыки и специфика ландшафта: в полиции объяснили, почему до сих пор не поймали "полтавского террориста" (фото, видео)

Отмечается, что у беглеца есть военная подготовка и навыки выживания в экстремальных условиях.

Правоохранители пятые сутки разыскивают полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники милиционера и угрожал взорвать гранату.

Читайте также"Полтавского террориста" ищут с приборами ночного видения и квадрокоптерами: преступник скрывается где-то в поляхКак сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины, работу полицейских и нацгвардейцев усложняют персональные навыки разыскиваемого «особо опасного преступника» и «специфика природного ландшафта Миргородского района».

«На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, у полтавца есть военная подготовка и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств», – сообщили в полиции.

Отмечается, что эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон автомобиля и взятие заложника) и спрятаться. Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптером, вертолет. Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram