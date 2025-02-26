Министерство юстиции обратилось с запросом в Государственное бюро расследований о предоставлении информации об активах подсанкционного олигарха Константина Жеваго для их дальнейшего блокирования и подготовки обращения в Высший антикоррупционный суд.

Об этом говорится в письме Минюста, которое касается реализации санкций, введенных по отношению к Жеваго решением СНБО от 12 февраля этого года.

"Учитывая это, источник в правоохранительных органах, предполагает, что в ближайшее время Полтавский ГОК перейдет в собственность государства", - пишет "Закон и бизнес".

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Так, ранее в ГБР сообщили о подготовке совместно с Минюстом соответствующего обращения в ВАКС. Речь идет о передаче государству корпоративных прав в размере 49,5% уставного капитала Полтавского ГОКа, а также о национализации активов предприятия: 541 объекта недвижимости, 172 земельных участков, находящихся в досрочной аренде на 49 лет, железнодорожных вагонов и путей.

Как отмечает издание, Жеваго удалось наладить связи с должностными лицами, которые должны заниматься национализацией его активов. В частности, по данным СМИ, в этот круг может входить заместитель председателя Нацбанка Ярослав Матузко, в результате чего процесс взыскания в доход государства активов беглого олигарха долго блокировался.

Ранее прокуроры Специализированной экологической прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4 должностных лиц Полтавского ГОКа. Их подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых, злоупотреблении полномочиями и легализации имущества в особо крупном размере, полученном преступным путем.

По данным следствия, предприятие, имея лицензию на добычу только железной руды, незаконно обрабатывало и реализовывало другие породы полезных ископаемых, полученные в ходе производственного процесса. Таким образом, в течение 2015-2021 годов было добыто более 20 млн куб м полезных ископаемых, а сумма нанесенного окружающей среде ущерба составила более 157 млрд грн.

На мощностях ГОКа добытая порода перерабатывалась в щебень, который чиновники продавали предпринимателям. Таким образом, они легализировали незаконно добытые более 885 тыс. тонн щебеночной продукции и пустой породы на общую сумму 33,5 млн. грн.