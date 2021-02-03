Вопреки решению Киевсовета о создании парка на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20 в Киеве, компания «Интергал-Буд» планирует ее застроить жильем.

Об этом стало известно от Архитектурного бюро AB ARCHSENAL, которое обнародовало ролик с визуализацией проекта.

Из видео становится очевидным, что все уверения в сохранении парка – обман. Комплекс расположен в самой густой части соснового леса, а на остальной части зеленой зоны размещены вспомогательные постройки, паркинг, спортплощадки.

Фактически вдоль улицы Генерала Жмаченко по протяженности всего участка показан жилой комплекс высотой в 27 этажей, напоминающей своей конструкцией сплошную китайскую стену.

Местные жители три года добивались присвоения статуса парка участку на Жмаченка, 20 и продолжают активно его защищать, создав общественную организацию «Парк Жмаченко». На своей странице в Фейсбук они требуют от городских властей выполнить решение Киевсовета о создании парка – привести в соответствие земельную документацию, демонтировать забор и незаконные строения и провести благоустройство территории.

«Этот проект выглядит весьма нереалистично, особенно если смотреть на него с точки зрения сохранности деревьев. Для выполнения строительства с несущими колоннами как на визуализации, необходимо вбить огромное количество свай под фундамент, разрыть на 10 метров котлован и залить фундаментную плиту, - говорит эксперт по урбанистике Анатолий Гаврильцев, - Такой подход явно противоречит попыткам убедить общество, что при строительстве приоритетом для застройщика будет сохранение деревьев. Хотя бы с точки зрения того, что невозможно представить буровую, которая «аккуратно» вбивает сваи между деревьями. Она полностью уничтожит все зеленые насаждения во всем парке. Кроме того, нужно учесть, что те деревья, которые изображены растущими у дома, согласно пожарным нормам, также будут вырезаны. Все 1000 сосен пойдут под топор в угоду строительства этой китайской стены Зубика».

Кроме того, активисты призывают Хозяйственный cуд г. Киева, в котором сейчас формальный заказчик строительства религиозная община Христианская надежда и «Интергал-Буд» пытаются получить право на застройку соснового леса, принять законное решение и не отбирать парк у киевлян.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН