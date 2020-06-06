Полиция задержала взяточников из "Укртрансбезопасности", обложивших "данью" перевозчиков (фото, видео)

В ходе обыска авто задержанных были обнаружены банкноты разных номиналов в украинской гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларах на общую сумму около 70 тысяч гривень.

Винницкие правоохранители разоблачили двух должностных лиц Государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»), которые систематически требовали взятки от перевозчиков.

Читайте такжеВ Минобразования прокомментировали задержание сотрудника ведомства на многотысячной взяткеКак сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, сотрудники Управления «Укртрансбезопасности» в Винницкой области задержаны 5 июня.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Ивана Ищенко, должностных лиц задержали в Киевской области, где они находились в командировке, при получении очередной денежной выгоды от одного из перевозчиков.

Следствием предварительно установлено, что группа должностных лиц Управления «Укртансбезопасности» в Винницкой области, действуя по предварительному сговору, систематически требовала и получала от перевозчиков, в том числе иностранцев, неправомерную выгоду за создание условий беспрепятственного проезда дорожных пунктов, несмотря на возможные нарушения относительно веса груза, количества часов непрерывного пребывания за рулем транспортных средств и тому подобное.

Правоохранителями зафиксирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды таким образом эквивалентной от 500 до 2 тыс. грн за каждое транспортное средство.

В ходе обыска авто чиновников были обнаружены банкноты разных номиналов в украинской гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларах на общую сумму около 70 тысяч гривень. Указанная сумма, согласно версии правоохранителей, может быть, так называемой, "черной прибылью" задержанных только за одни сутки.

Следственным управлением полиции проводится расследование по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания получения неправомерной выгоды должностным лицом), за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

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