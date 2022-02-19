Правоохранители несут службу круглосуточно, задействована военная техника и кинологи со служебными собаками.

Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье.

Как сообщается на сайте Нацгвардии, с 16 февраля военнослужащие 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Нацгвардии совместно с сотрудниками Нацполиции приняли ГЭС под усиленную охрану.

"Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры задействована военная техника и кинологи со служебными собаками. Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно", - рассказали в НГУ.

Отмечается, что основной задачей силовиков является предотвращение любых провокационных или диверсионных действий, выявление подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.

Для того, чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время осуществления превентивных мер, правоохранители проверяют транспортные средства и документы граждан.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля военнослужащие НГУ и работники Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленную эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Вас также могут заинтересовать новости: