Коллаборантка заявила, что даст интервью только на территории аннексированного Россией полуострова, поскольку только здесь чувствует себя "хозяйкой".

Депутат Госдумы РФ и бывшая так называемая прокурор Крыма "няш-мяш" Наталья Поклонская, заставила российскую телеведущую Ксению Собчак приехать в Крым, нарушив законы Украины.

Коллаборантка заявила, что даст интервью только на территории аннексированного Россией полуострова, говорится в видео тележурналистки.

Свою позицию объяснила тем, что здесь она хозяйка. На видео с 03:55.

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"Я всю основную свою карьеру прослужила в органах прокуратуры. Для меня важно находится в той обстановке, в атмосфере, где я у себя дома. Я здесь хозяйка", - прокомментировала Поклонская.

Собчак поинтересовалась у экс-прокурорши, порадует ли ее, если после незаконного приезда в Крым она будет иметь проблемы с украинскими властями. Та ответила отрицательно.

Справка УНИАН. Российская телеведущая Ксения Собчак не признает присоединение Крыма к России и откровенно называет это нарушением международного законодательства, а сам полуостров - украинским.

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Автор: Наталия Печиборщ