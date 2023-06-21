Одной из ключевых потребностей в зоне ликвидации последствий российского теракта остается питьевая и техническая вода.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС вода отступила от берегов на 1300-1600 метров. Днепр практически возвращается в русло, в котором река была 70 лет назад.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. Он подчеркнул, что одной из насущных потребностей в зоне ликвидации последствий российского теракта остается вода – как питьевая, так и техническая.

"Сейчас ее подвозят. Но мы делаем все возможное для того, чтобы в кратчайший срок провести комплекс геодезически-разведочных работ, чтобы запустить скважины. Параллельно у нас работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды. Также мы имеем запасы как минимум на месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой", – отметил министр.

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По словам Клименко, сейчас проводятся все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать и потребности воды населению, и возможности водного бассейна реки Днепр после подрыва плотины оккупантами.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия российского теракта

Российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате теракта начался неконтролируемый спуск воды – затопило десятки населенных пунктов.

По состоянию на утро 21 июня подтопленными в результате подрыва российскими оккупационными войсками плотины Каховской ГЭС остаются 24 населенных пункта Украины. Из них 17 – на временно оккупированных территориях. С начала работ спасатели ГСЧС откачали воду из 795 домов и подвалов.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что одним из последствий российского теракта стал рост минной опасности для побережья. Силы обороны Украины пытаются оказывать помощь местным жителям левого берега, который находится под оккупацией, и эвакуировать их.

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