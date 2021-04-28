В Кременчуге Полтавской области суд наказал родителей трех учениц седьмого класса Белецкого учебно-воспитательного комплекса, которые устроили обнаженную фотосессию на местном кладбище.
Читайте такжеРоссиянка снялась в порноролике в священном месте на Бали: ее ищет полиция (фото)Об этом говорится в постановлении Кременчугского районного суда, опубликованном в реестре судебных решений.
Одна из девочек выложила откровенные фото в социальной сети.
Суд признал виновными родителей школьниц в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Им назначили административное наказание в виде предупреждения.
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