В акции "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко" приняли участие около двух десятков человек.

В Киеве возле здания Министерства иностранных дел состоялась акция, участники которой требовали ввести санкции против Александра Лукашенко и белорусских предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции «Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко» приняли участие около двух десятков человек, в их числе народные депутаты Украины Инна Совсун («Голос») и Дмитрий Гурин («Слуга народа»).

Координатор правозащитной инициативы Free Belarus Centr Полина Бродик озвучила требования к украинскому правительству. «На политическом уровне мы призываем ограничить дипломатические контакты между посольствами Беларуси и Украины, официально признать Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси, подготовить пакет персональных санкций СНБО против чиновников, которые активно сотрудничают с Лукашенко», - сказала она.

На экономическом уровне, добавила она, - ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Беларуси, остановить закупку строительных материалов, в частности битума, а также продукции таких предприятий, как «Минский автомобильный завод», «Беларуськалий», «Минский тракторный завод».

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«На международно-правовом уровне создать гуманитарную границу для беженцев, приостановить действие межгосударственного договора между Украиной и Беларусью по взаимодействию силовых структур и признать Беларусь опасной страной, а также приостановить экстрадицию граждан Беларуси из Украины в Беларусь», - сказала правозащитница.

В свою очередь Совсун выступила в поддержку требований о введении санкций. По ее мнению, закрытие воздушного пространства для белорусских авиакомпаний - это «недейственный метод». «Нужны реальные жесткие санкции - прекращение финансирования режима», - убеждена она.

«В прошлом году Украина только бензина в Беларуси купила более чем на миллиард долларов. В этом году мы продолжаем покупать бензин и электроэнергию, и продолжаем бояться говорить о введении санкций. Санкции нужно вводить. Можно говорить о сроках их введения: с октября или с сентября, но мы не можем делать вид, что, остановив авиаперелеты, мы сделали все что могли, чтобы остановить страшного диктатора к северу от Киева», - добавила Совсун.

Также она пообещала, что будет работать над вопросом введения санкций в Верховной Раде вместе с единомышленниками из других фракций.

Гурин также выступил за необходимость введения санкций. «Задержание Романа Протасевича - это личная вендетта диктатора против журналиста, который боролся за свободу для своей страны. Диктатор Лукашенко окончательно сошел с ума и заставил посадить самолет гражданской авиации с помощью истребителя. Этот акт государственного терроризма должен получить ответ от всех свободных народов Европы. Украина должна присоединиться к санкциям наших евроатлантических партнеров против самопровозглашенного диктатора», - считает депутат.

Также он добавил, что будет инициировать вопрос о предоставлении гражданам Беларуси, которые работают в IT-индустрии, права легализоваться в Украине вне иммиграционных квот.

Кроме того, участники акции выступали за упрощение для граждан Беларуси - политических беженцев процедуры получения политического убежища и предоставления гражданства, в частности не требовать от них справки о выходе из белорусского гражданства.

Также участники мероприятия считают, что украинские правоохранители должны прекратить сотрудничество с белорусскими, так как последние требуют экстрадиции как преступников политических врагов Лукашенко.

Санкции против режима Лукашенко

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, которые попали под санкции.

В ноябре Украина присоединилась к решению Совета ЕС о введении санкций против 40 белорусских чиновников. Однако в январе 2021 года стало известно, что Киев не присоединился к третьему пакету санкций Евросоюза.

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Автор: Дмитрий Хилюк