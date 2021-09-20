На месте старого полигона собираются сделать горнолыжную трассу.

В городе Дергачи, который входит в состав Харьковской агломерации, поэтапно запускается в работу первый в Украине комплекс по переработке твердых бытовых отходов. Старый полигон, который многие годы был проблемой для местных жителей из-за специфического запаха, теперь он представляет собой зеленую зону. Под геомембраной старые слои отходов выделяют биогаз, который улавливают с помощью 35 скважин и генерируют электроэнергию.

В год будут генерироваться 15 миллионов киловатт электроэнергии. Мы будем как использовать ее для собственных нужд, так и продавать. Это хорошие деньги, которые будут поступать в городской бюджет", — рассказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Также руководитель города отметил, что благодаря внедрению современных технологий утилизация бытовых отходов станет намного эффективнее, а это позволяет городу сохранить тариф на вывоз мусора на прежнем уровне.

На старом полигоне будут высажены тысяча деревьев и три тысячи кустарников. Также рассматривается идея строительства горнолыжной трассы — причем круглогодичной (в летнее время будет использоваться пластиковый склон).

Новый комплекс будет перерабатывать мусор по современным технологиям и уменьшит количество отходов, подлежащих захоронению на построенном полигоне ТБО, что значительно увеличит срок его эксплуатации.

Кроме того, новый полигон сделан по самым жестким экологическим требованиям, поэтому проникновение вредных веществ в почву исключено. Сортировочная линия, которая будет разделять пластик, бумагу, металл, дерево и органические отходы, заработает в ближайшее время.

Таким образом, Харьков стал первым городом в стране, построившим современный мусороперерабатывающий комплекс. Для реализации проекта было привлечено финансирование Всемирного банка.

Автор: Иван Бойко