Освобожден километр украинской земли, воины продолжают работать над результатом.

Украинские воины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории.

Об этом сообщил командир подразделения Terra Николай Волохов с позывным "Абдула". По его словам, подразделение приняло позиции в 4:30 и уже имеет хорошие новости для украинцев.

"Работаем, имеем результат - километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", - отметил воин.

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Битва за Бахмут: что происходит на фронте

С лета прошлого года продолжаются крайне тяжелые бои за Бахмут Донецкой области. Хоть для русских город не имеет стратегического значения, они во что бы то ни стало пытаются взять его к сакральным датам. Сейчас они решили захватить Бахмут до 9 мая. Этот план срывается, как и все предыдущие.

Все это время оккупанты получают достойный отпор от Сил обороны Украины и несут огромные потери. В начале мая стало известно, что противники использовали против защитников Бахмута фосфорные боеприпасы. Впрочем, этими ударами противник не получает какой-то тактический успех.

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