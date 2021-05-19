В Запорожье двух врачей КНП «Городская больница № 3» уличили в вымогательстве взяток у пациентов за предоставление бесплатных медицинских услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
По данным следствия, два должностных лица медицинского учреждения по предварительному сговору наладили механизм незаконного получения денежных средств с пациентов за оказание медицинских услуг, которые должны быть бесплатными.
«Общая сумма средств составляла почти 200 тыс. грн ежемесячно», – говорится в сообщении.
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Во время обысков в служебных кабинетах врачей правоохранителями изъята значительная сумма средств.
Медикам сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
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