Врачи требовали деньги за бесплатные операции.

В Запорожье двух врачей КНП «Городская больница № 3» уличили в вымогательстве взяток у пациентов за предоставление бесплатных медицинских услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По данным следствия, два должностных лица медицинского учреждения по предварительному сговору наладили механизм незаконного получения денежных средств с пациентов за оказание медицинских услуг, которые должны быть бесплатными.

«Общая сумма средств составляла почти 200 тыс. грн ежемесячно», – говорится в сообщении.

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Во время обысков в служебных кабинетах врачей правоохранителями изъята значительная сумма средств.

Медикам сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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Автор: Светлана Макринская