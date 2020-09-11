В частности, не соответствуют нормативным требованиям 15 проб на пляжах в районе 13-й станции Большого Фонтана, а также на пляжах «Дельфин», «Ланжерон», «Отрада» и «Лузановка».

В Одессе морская вода на некоторых пляжах не соответствует санитарным нормам.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения, в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области было исследовано 93 пробы воды на санитарно-микробиологические показатели.

В частности, пробы взяты на побережье в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, а также в Одессе.

Как отмечается, не соответствуют нормативным требованиям 15 проб на пляжах Одессы – в районе 13-й станции Большого Фонтана, на пляжах «Дельфин», «Ланжерон», «Отрада», «Лузановка».

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Хронология событий

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье.

Утром 10 сентября танкер убрали с одесского пляжа и начали его транспортировку в порт "Черноморск" (Одесская обл.).

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Автор: Лариса Козовая