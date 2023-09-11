Пикапы уже становятся редкостью, скоро это будет вызовом для всех, однако компания Метинвест находит пути, чтобы достать главное для армии Украины.

Шесть автомобилей, десять дронов и две зарядные станции уже в ближайшее время будут работать на фронте.

Их купил и доставил для 13-й бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" Метинвест, от имени"Стального фронта Рината Ахметова".

"Хартия" вскоре отправляется на передовую, поэтому их снарядили самой нужной техникой. Автомобили-вездеходы: пять пикапов и один джип. Их будут использовать для перевозки личного состава, вывоза раненых и подвоза боеприпасов. Военные комментируют: автомобилей на войне не бывает много, большинство из них в итоге уничтожает огнем враг.

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"Главным образом полноприводные автомобили используют на "первой линии" - сами понимаете, что это такое. Там очень частые обстрелы и 90% техники не приезжает обратно. Поэтому нам важна эта помощь и мы за нее очень благодарны", - говорит полковник Денис Жутиков, начальник секции логистики штаба воинской части 3102 (13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия").

Все авто, как и всегда, Метинвест привозит из-за границы. Всего "Стальной фронт" уже доставил военным более тысячи автомобилей, включая"скорые". Впрочем, находить вездеходы все сложнее всем волонтерам.

"Пикапы уже в Европе заканчиваются, привезти пикап из Польши, Германии оказываются очень сложно. Так же и из скандинавских стран. Итак, сейчас мы ищем пикапы в Испании, Сербии. Пикапы уже становятся редкостью, скоро это будет вызовом для всех, кто помогает военным", - объясняет руководитель проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Десять дронов с тепловизорами марки Autel также не лишние. Они постоянно нужны, так как отслеживают противника и максимально точно корректируют огонь артиллерии. Для них необходимы зарядные станции – поэтому в комплекте снаряжение и 2 Ecoflow. Общая стоимость помощи - 6 млн грн.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта Рината Ахметова". Также компания является одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию: защитники получили более 1500 дронов, почти 2 000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и 441 автомобиль различного назначения. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на нужды ВСУ и гуманитарную помощь, составляет 6 млрд грн.