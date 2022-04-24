Жена президента Украины выразила уверенность в том, что правда остановит ложь.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила христиан восточного обряда с Пасхой.

Свое обращение к украинцам супруга президента Украины разместила на официальной странице в Instagram.

"Свет рассеет тьму. Жизнь преодолеет смерть. Правда остановит ложь. Добро победит. С Пасхой тех, кто празднует! И победы добра и света всем, кто ее ждет и приближает", - написала Елена Зеленская.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Пасхи. Он подчеркнул, что в этом году мы преодолеваем темные времена. Несмотря на то, что мы сейчас не в светлой одежде, мы боремся за светлую идею.

Как отметил президент, Украина просит у Бога только одного - мира и процветания. Он также призвал всех граждан беречь себя, своих близких и Украину.

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