Глава государства обратился к народу из Софийского собора.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

Глава государства обратился к народу из Софийского собора. Видео опубликовано на сайте Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что Софийский собор – святыня, которая выстояла несмотря на вражеские нашествия и оккупацию. Так что сейчас мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году мы преодолеваем темные времена. Несмотря на то, что мы сейчас не в светлых одеждах, мы боремся за светлую идею.

"В этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах, но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. На нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние. Сила заступницы рода человеческого – Богородицы Оранты", – подчеркнул президент.

Это место символично, поскольку оно выстояло при монгольском нашествии и германской нацистской оккупации. И сейчас выстоит при нашествии российских оккупационных нацистских войск.

"Пока есть Оранта – есть София, а с ней – стоит Киев, а с ними – вся Украина!" – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства вспомнил тех, кто в этот светлый день защищает наше государство – военные, нацгвардейцы, пограничники, тероборона, разведка и тому подобное. Кроме того, глава государства упомянул и волонтеров, медиков, пожарных и спасателей.

Он произнес молитву на новый лад:

Боже Великий, Единый! Нам Украину храни!

Защити тех, кто защищает нас,

Защищайте, небеса, тех, кто защищает родную землю.

Укрепи волю тех, кто защищает нас от неволи.

Сохрани тех, кто бережет Украину!

Отдельно Зеленский вспомнил матерей, которые в этом году ждут сына или дочь с войны и тех, кто, к сожалению, не дождался своего ребенка с фронта.

Глава государства отметил, что наши отцы и дедушки, которые строили нашу страну, рассказывали нам о войне, но сегодня вынуждены отправлять на войну своих детей и внуков. Сейчас они видят, как нашу страну разрушают, и президент пожелал им увидеть времена, когда Украину будут отстраивать.

Зеленский вспомнил, что в прошлом году украинцы отмечали Пасху дома из-за коронавируса, но в этом году вирус совсем другой.

"В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли из-за другого вируса. Из-за чумы под названием война. Прошлогоднюю и нынешнюю угрозу объединяет одно – ничто не может преодолеть Украину", – подчеркнул президент.

Президент отметил, что Пасха – это праздник победы жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой. Поэтому Владимир Зеленский подчеркнул, что победа в войне непременно за Украиной.

Глава государства также вспомнил о мечте украинцев – еще один Великий день, день победы и наступления в стране мира.

Как отметил президент, Украина просит у Бога только одного – мира и процветания. Он также призвал всех граждан беречь себя, своих близких и Украину.

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание", – сказано в сообщении.

"Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!", – призвал президент.

Отметим, накануне в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня.

В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в храмы по всей стране, где это возможно в рамках военного положения. Уже в полночь первой Благодатный огонь встретила Волынь.

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