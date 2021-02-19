По словам первого заместителя председателя ВР, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.

Профильный комитет предлагает парламенту поддержать законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.

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«Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу зарегистрированный мной законопроект «Об исчислении времени в Украине» (№ 4201)», - написал он.

Стефанчук отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. «Я направил письма в Национальную академию наук Украины и ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы человека и, соответственно, на здоровье человека», - добавил он.

Стефанчук отметил, что в Европейском Союзе об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время говорят уже не первый год. «В сентябре 2018 года на то время президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил убеждение, что перевод стрелок часов отменят уже в скором времени. А 26 марта 2019 года Европейский парламент поддержал идею прекратить сезонный перевод часов с 2021 года. По результатам онлайн-голосования, 84% жителей ЕС поддерживают отмену перехода на летнее и зимнее время. Поэтому изложенный в законе подход соответствует и мировой практике», - заявил Стефанчук.

Он отметил, что 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса - UTC+2. «Только Луганская, частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах. Временная разница между ними составляет 68 минут. Поэтому мы можем говорить, что фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса», - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана. По его словам, не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение.

Первый заместитель председателя ВР заявил, что в случае необходимости при подготовке законопроекта ко второму чтению «мы сможем предусмотреть возможность предоставления некоторым территориальным громадам вводить региональное рабочее время».

«Также хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время. Наша задача - установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения», - подчеркнул Стефанчук.

Перевод часов в Украине

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Автор: Надя Пришляк