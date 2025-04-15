Он напомнил, что для России дипломатические решения не имеют никакого значения.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки ведут с Украиной и Российской Федерацией мирные переговоры, быстро эта война не закончится.

Такое мнение в комментарии Радио Свобода высказал украинский военнослужащий с позывным "Темный", который находится на фронте с начала полномасштабной войны. По его словам, бойцы ежедневно отражают российские атаки, однако в конце концов все будет решаться "в кабинетах":

"Все надеются на положительную динамику для нас, потому что чем больше мы здесь потеряем, тем труднее нам будет договариваться дипломатическим путем об окончании этого конфликта. Все уже устали, все уже хотят домой, но тем не менее назад пути нет".

Украинский защитник отметил, что необходимо довести начатое до конца и выбить оккупантов, поскольку для них никакие дипломатические решения не имеют никакого значения.

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Мирные переговоры

Как известно, трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией о прекращении войны продолжаются, но остаются сложными и противоречивыми.

Американский президент Дональд Трамп призвал Киев и Москву немедленно прекратить огонь на 30 дней. Украинская сторона согласилась, а россияне отказали ему, выдвинув ряд условий.

Сейчас продолжается прекращение огня только по энергетическим объектам обеих стран, однако Москва нарушает его, постоянно обвиняя в этом Киев.

Напомним, среди российских условий для прекращения войны следующие: вывод украинских войск из четырех областей, отказ от вступления в НАТО и ограничение размера украинской армии.

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