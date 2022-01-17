Это делают в январе каждого года, как раз перед массовым погружением людей.

Накануне Крещения в Одессе начали обследовать дно побережья Черного моря. Это делают в январе каждого года, как раз перед массовым погружением людей.

Дайверы уже нашли забавную вещь на дне моря, об этом сообщается в сюжете ТСН.

Водолазы говорят, что после зимних штормов у берега можно найти много опасных предметов. Для безопасности ныряльщиков и чтобы все, кто хочет нырнуть на Крещение, дайверы начали обследовать береговую линию.

Первым водолазы проверили пляж Золотой берег, там они погрузились у пирса и обследовали почти 500 квадратных метров вдоль волнореза. На берег они достали много ржавого металла и еще больше бутылок от алкоголя, которые отдыхающие бросают прямо в воду.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, как правильно подготовиться к купанию на КрещениеДайвер показал одну из находок на камеру. Так, он заметил на дне моря полную бутылку. В ней была жидкость, которая по запаху очень напоминала алкоголь. Водолаз пошутил, что туристы заботятся о дайверах и оставляют им не только пустые бутылки, а еще и "подарочки".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ПЦУ жестко раскритиковали купание в проруби на Крещение. Церковники призвали украинцев не рисковать своим здоровьем.

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