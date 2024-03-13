Скандальный нардеп во время слушания вспомнил о КГБ СССР.

Печерский районный суд города Киева еще на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу, который подозревается в государственной измене.

Как сообщает "Суспільне", прокурор просил о содержании под стражей, без альтернативы залога. Шуфрич отметил, что уже шесть месяцев находится под стражей, и просил это решение отменить. Он добавил, что не просил об альтернативе залога.

"Я шесть месяцев нахожусь в физических условиях, которые были утверждены еще, пожалуй, в 30 годы, или как минимум во времена КГБ СССР. Я считаю, что есть посягательство на мои конституционные права с точки зрения свободы, есть посягательство на мои права по выполнению полномочий народного депутата. Я не понимаю, как за объективную критику власти можно привлекать человека к ответственности, тем более уголовной, тем более за измену. Считаю, что мое преследование является заказным", - сказал он.

Также Шуфрич добавил, что в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений.

Шуфрича подозревают в государственной измене

В сентябре 2023 года Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. В Службе безопасности Украины сообщили, что правоохранители собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности Шуфрича. Материалы расследования свидетельствуют, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

В СБУ напомнили, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины. Отмечается, что именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в госизмене и которого задерживал лично председатель Службы безопасности Василий Малюк.

Также отмечалось, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

Правоохранители сообщили, что по местам жительства Шуфрича и у его близкого окружения были проведены обыски.

15 сентября Печерский райсуд Киева избрал Шуфричу меру пресечения в виде ареста. Согласно решению суда, избранная нардепу мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.

8 февраля в СБУ сообщили, что были собраны новые доказательства антиукраинской деятельности Шуфрича. Фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму. В частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за три месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

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