Украинцам хотят заменить паспорта-книжечки на пластиковые: Кабмин одобрил законопроект

В правительстве подготовили решение по паспортам в Украине.

Кабинет министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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Законопроект предлагает признать утратившим силу Постановление Верховной Рады от 26 июня 1992 года № 2503-XII «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу». А также установить, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки, оформленный до вступления в силу данного закона, остается действительным до истечения срока его действия.

Кроме того, устанавливаются сроки действия паспорта, отмечается в пояснительной записке к документу.

Как отметил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, таким образом Кабмин предлагает парламенту принять закон, согласно которому паспорт-книжечка будет постепенно выводиться из обслуживания.

Как будет происходить замена старых паспортов на новые

«Предлагается, что паспорт-книжечка будет срок действия. Следовательно, при следующей дате, в которой нужно вклеить новое фото - паспорт гражданина Украины в форме книжечки будут менять на пластиковую карточку. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карточек. Таким образом, если вам еще не исполнилось 25 лет, то вам выдадут новый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижению 25-летнего возраста. Если вы успели вклеить фотографию в 25-летнем возрасте, то выдадут новый паспорт при достижении 45-летнего возраста. Если же вы вклеили новую фотографию при достижении 45-летнего возраста - ваш паспорт будет бессрочное действие ", - пояснил он.

После одобрения правительством законопроект направят на рассмотрение Верховной Рады.

Паспорт-книжечка уходит в прошлое

С 1 ноября 2016 все граждане Украины могут оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записаны персональные и биометрические данные, включая прописку и семейное положение.

С 1 ноября 2018 любой гражданин Украины может при желании в любое время обменять паспорт в виде книги на ID-карту .

В апреле 2020 в Украине презентовали цифровые паспорта, которыми можно пользоваться через смартфон.

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