Так в Ватикане хотят "помирить" украинцев и россиян, однако такая идея не нашла поддержки у украинской стороны.

В Ватикане планируют, что в Риме во время Крестного хода на Страстную пятницу 15 апреля, крест символически будут держать украинка и россиянка.

Об этом сообщило "Радио Ватикана", отметив, что крест понесут в руках Ирина и Альбина, которые переехали в Италию 20 лет назад.

Так в Ватикане хотят "помирить" украинцев и россиян, однако такая идея не нашла поддержки у украинской стороны. Дипломаты уже обратились к Папскому престолу.

"Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществ по поводу идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести Крест во время пятничного Крестного хода в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить трудности реализации и возможные последствия", –сказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

К заявлению посла присоединилась и его супруга Диана Юраш, назвавшая такой шаг Ватикана негуманным.

"Это негуманно. Во всех смыслах: и из-за использования этнического происхождения женщин, далеких от своих исторических родин не только географически, но и ментально", – пишет она.

Эту идею также не поддержали в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), назвав ее несвоевременной и двусмысленной.

"Для греко-католиков Украины тексты и жесты XIII стации этой Крестной дороги непонятны, а даже обидны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мнения и переживания", – отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ передал в Ватикан многочисленные негативные реакции от украинцев и священников, которые убеждены, что подобные жесты примирения возможны только после окончания войны.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск осудил зверства российских оккупантов в Буче и показал сине-желтый флаг, который ему прислали из освобожденного города. Также Франциск заявлял, что война РФ против Украины является святотатством.

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