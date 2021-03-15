На сегодня под угрозой 6 областей.

В Украине Винницкая и Николаевская области находятся на грани попадания в "красную" зону карантина. В этих регионах превышен уровень госпитализации, а коэффициент новых случаев коронавируса близок к максимально допустимому значению.

Как пишет РБК-Украина, об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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"Еще в трех областях - Киевской, Львовской и Сумской - есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", - рассказал Ганиченко.

Он также добавил, что нестабильная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Тернопольской области.

"Потенциально проблемная - Тернопольская область. Она то отходит, то приближается к граничным показателям госпитализации и выявления новых случаев", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.

Карантин в Украине: что известно

Напомним, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют наиболее жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

В Виннице стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина.

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Автор: Виктория Гордиенко