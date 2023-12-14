Ограничения на передвижение по городу в ночное время суток разное в зависимости от города.

Из-за войны в Украине введен комендантский час, который предусматривает недопустимость передвижения гражданских лиц по городу в ночное время суток. Новый год 2024 может стать исключением - УНИАН со ссылкой на РБК разобрался, что известно на данный момент.

Комендантский час - Киев и Чернигов

В отличие от прошлого года, когда комендантский час в Киеве сокращали на 1 час, в этом году таких поблажек не будет. Однако вместе со сменой самой длительности комендантского часа, изменился он и на Новый год. Таким образом, комендантский час в Киеве будет действовать с 00:00 до 05:00 31 декабря и 1 января. Также киевские власти сообщают, что никаких увеселительных мероприятий на праздники в столице не предусмотрено.

В Чернигове комендантский час на данный момент действует с 00:00 до 04:00, никакой коррекции этого периода обозначено не было. Также городские власти отказались от установки праздничной елки и украшения зданий.

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Комендантский час - Харьков

Комендантский час в Харькове действует с 23:00 до 05:00 и пока что нет информации о том, что его будут менять. Однако город готовится к встрече Нового года иначе - на одной из станций метро установлена елка, а также присутствуют тематические рождественские украшения.

Комендантский час - Днепр

Комендантский час в Днепре сейчас действует с 00:00 до 05:00, на новогодние праздники изменений не предусмотрено. Город активно украшают в честь грядущих торжеств - гирляндами сияют несколько парков и скверов Днепра. По словам горсовета, все это было закуплено в прошлые годы, а также приобретено на средства меценатов.

Комендантский час - Львов, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Черновцы

Комендантский час на Западной Украине начинается с 00:00 и длится до 4-5 утра в зависимости от города:

Ивано-Франковск, Ровно, Львов, Тернополь, Луцк - с 00:00 до 05:00.

Черновцы - с 00:00 до 04:00.

Во всех городах из списка не планируются массовые мероприятия, в некоторых даже не ставили праздничных елок. Однако городские власти, которые приняли иное решение, утверждают, что во время блекаутов новогоднее дерево подсвечиваться не будет.

Комендантский час - Одесса

Сейчас комендантский час в Одессе длится с 00:00 до 05:00, ни о каких изменениях графика в честь Нового года власти не сообщали. Тем не менее, елку в городе все-таки поставили - она находится на одной из центральных улиц города и являет собой 20-ти метровое дерево, украшенное в желто-голубых цветах.

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