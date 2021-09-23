Максимальное время обучения не может превышать шести часов в сутки, каждый академический час (45 минут) занятие должно прерываться минимум на 5-10 минут.

КНУ им. Шевченко перешел на дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Киеве.

Об этом информирует пресс-служба университета.

С 23 сентября по 13 октября все виды учебных занятий по дневной и заочной формам обучения будет осуществляться в соответствии с утвержденными расписаниям с использованием технологий дистанционного обучения.

Коммуникация между студентами и преподавателями будет осуществляться с помощью Google Meet и Google Classroom (с использованием аккаунтов корпоративной почты университета @knu.ua), Moodle и Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad и тому подобное.

Максимальное суммарное время работы студентов и преподавателей с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня не может превышать шести часов.

Каждый академический час (45 минут) работы занятие должно прерываться минимум на 5-10 минут.

"Обязать руководителей структурных подразделений составить реестры наличия у работников "желтого" (наличие первой прививки или отрицательного результата тестирования (действует 72 часа), или выздоровления от COVID-19) и "зеленого" (полный курс прививки) COVID-сертификатов", - говорится в сообщении.

Форма проведения учебных занятий после 13 октября будет определена с учетом решений правительства и количества вакцинированных сотрудников.

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"Желтая" зона в Украине

В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: за минувшие сутки 21 сентября выявили почти 7 тысяч новых инфицированных коронавирусом.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

установить с 00 ч 00 минут 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

председателям областных и киевской государственных администраций - принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали, какими будут новые внутренние СOVID-сертификаты. Так, внутренний "желтый" COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Он поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня. Так называемый "зеленый" сертификат будет выдан после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

Оба вида COVID-сертификатов украинцы могут использовать с помощью приложении "Дія". Однако функция пока недоступна для владельцев паспортов-"книжечек".

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Автор: Денис Прядко